Köpek eğitmeni, müşterisini av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'de bir kişi, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı köpek eğitmeni G.Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, 31 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir veteriner kliniğine giden M.B. (35), köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç- alacak meselesi yüzünden köpek eğitmeni G.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö., B.'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan B. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, G.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

DHA