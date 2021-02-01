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  4. 01 Şubat 2021 22:37

Korkunç kaza! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Kaza saat 16.00 sıralarında Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Recep Gök (22) yönetimindeki 68 RA 276 plakalı minibüs ile Recep Kalaner idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kalaner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Recep Kalaner 'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gülağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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