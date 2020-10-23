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  4. 23 Ekim 2020 12:48

Korkunç ölüm! 7'nci kattan betona çakıldı

Rize'de dengesini kaybederek 7’nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Korkunç ölüm! 7'nci kattan betona çakıldı
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Olay, İslampaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturdukları binanın 7’nci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Aleyna K., beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Aleyna K.’nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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