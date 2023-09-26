KPSS'den düşük puan alan genç intihar etti
Afyonkarahisar'da KPSS'den düşük puan alan 27 yaşındaki psikolog kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, Çay ilçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki K.A. isimli psikolog annesiyle akşam yemeğinde KPSS’de düşük puan aldığı için tartıştı. Daha sonra odasına oğlu ile konuşmak için odasına giren anne K.A.’yı intihar etmiş olarak bulduğu öğrenildi. Gencin tavana astığı ipi boynuna geçirerek hayatına son verdiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A.’nın cansız bedenini morga kaldırdı.
İHA
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