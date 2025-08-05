  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kumar masasında yakalandı, ilk isteği bu oldu

Kumar masasında yakalandı, ilk isteği bu oldu

Güncelleme:

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 5 KİŞİYE toplam 46 bin 235 TL idari para cezası kesilirken, kumar oynadığı esnada masada yakalanan bir kişinin "kameraya çekme" diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Ağustos günü İskenderun Savaş Mahallesi'nde bir kıraathaneye baskın yapıldı.

Yapılan baskında 5 şahsın kumar oynadığı tespit edilirken, 44 bin 400 TL para ve 208 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Oyunu organize eden U.E. hakkında adli işlem uygulandı ve kumar oynayan 5 şahsa kumar oynamaktan toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. Kumar masasında yakalanan bir şahsın 'kameraya çekme' diyerek tepki gösterdiği anlar da kameraya yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler kumar kumar masası baskın kamera görüntü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnsanın insana yağmadığını bir köpek bir diğer köpeğe yaptı! İnsanın insana yağmadığını bir köpek bir diğer köpeğe yaptı! Süper Lig'deki 3 maç için erteleme iddiası Süper Lig'deki 3 maç için erteleme iddiası Sahte diploma skandalında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ele geçirildi Sahte diploma skandalında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ele geçirildi Yerli otomobil Togg'un Almanya satış fiyatı olay oldu Yerli otomobil Togg'un Almanya satış fiyatı olay oldu Türkiye'nin 80 dilde şarkı söyleyebilen efsanesinden kötü haber Türkiye'nin 80 dilde şarkı söyleyebilen efsanesinden kötü haber Hasan Can Kaya ''dedikoduların önüne geçmek adın'' diyerek duyurdu Hasan Can Kaya ''dedikoduların önüne geçmek adın'' diyerek duyurdu Belediye Başkanı Ferrari ile drift pistinde şov yaptı Belediye Başkanı Ferrari ile drift pistinde şov yaptı Yarım asırdır böylesi görülmemişti! Kar bastırdı; her yer bembeyaz! 100'den fazla araç mahsur kaldı! Yarım asırdır böylesi görülmemişti! Kar bastırdı; her yer bembeyaz! 100'den fazla araç mahsur kaldı! İslam Memiş'ten altın fiyatları için yatırımcıya altın değerinde uyarılar! İslam Memiş'ten altın fiyatları için yatırımcıya altın değerinde uyarılar! Sahte diploma skandalında saç baş yolduran iddia: ''Torbacıyı narkotik başkomiseri yaptılar!'' Sahte diploma skandalında saç baş yolduran iddia: ''Torbacıyı narkotik başkomiseri yaptılar!''
Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek! Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek! Filenin Sultanları Sırbistan'ı ezip geçti Filenin Sultanları Sırbistan'ı ezip geçti Sıfır araç satışındaki yeni ÖTV oyunu ifşa oldu! Ağır cezalar yolda... Sıfır araç satışındaki yeni ÖTV oyunu ifşa oldu! Ağır cezalar yolda... THY açıkladı; yüzlerce kişi bir daha yolcu uçağına binemeyecek! THY açıkladı; yüzlerce kişi bir daha yolcu uçağına binemeyecek! Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Muhalefetten yeniden ''ortak bir cumhurbaşkanı adayı'' teklifi! Muhalefetten yeniden ''ortak bir cumhurbaşkanı adayı'' teklifi! LGS yerleştirme sonuçları sonrasında dikkat çeken tablo LGS yerleştirme sonuçları sonrasında dikkat çeken tablo Bülent Ersoy'dan sosyal medyayı sallayan ekonomi benzetmesi Bülent Ersoy'dan sosyal medyayı sallayan ekonomi benzetmesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş bizzat kendisi açıkladı: Öldüm ben! Prof. Dr. Özgür Demirtaş bizzat kendisi açıkladı: Öldüm ben! Türkiye'nin zirvesinde görenlerin bir masal diyarı sandığı göçerlerin manzarası kamerada Türkiye'nin zirvesinde görenlerin bir masal diyarı sandığı göçerlerin manzarası kamerada