Liseli genç dehşet saçtı: Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Türkiye'de son dönemde artan 18 yaş altı çocukların karıştığı suç oranları dikkat çekerken, dün İzmir'de 16 yaşında bir çocuk şüpheli karakola pompalı tüfek ile saldırıp 2 polisimizi şehit etmişti. İzmir'den bir ergen vahşeti haberi daha geldi. Lise öğrencisi babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı...

Olay, dün 1343 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 'Aile içi kavga' anonsuna giden polis ekipleri, evin kapısı açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak eve girdi.

Ekipler, eve girdiğinde lise öğrencisi H.U.B., anne N.B. (47) ve baba B.B.’u (47) kanlar içinde buldu. Ağır yaralandığı belirlenen H.U.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı olan baba B.B. ise kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anne N.B.’nin ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendisine ve babasına saldırdığını ve oğullarının kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

DHA / İHA

