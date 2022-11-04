  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Liselilerin kavgası cinayetle bitti

Liselilerin kavgası cinayetle bitti

Liselilerin kavgası cinayetle bitti
Güncelleme:

Bingöl'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Fen lisesi öğrencisi U.İ. ile Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencisi B.Y. arasında, Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Y., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.Y., sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. U.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler bingöl cinayet lise öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü
Kocasını öldüren kadının ifadeleri kan dondurdu: ''Beni başka erkeklere pazarlıyordu''
İzmir'deki deprem can aldı
WhatsApp'tan devrim niteliğinde yenilik! Topluluklar özelliğiyle neler değişecek?
Acı haber Ankara'dan geldi: 1 asker şehit
Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler
TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı!
İzmir fena sallandı! 4.9 büyüklüğünde deprem
Piyasalar baş döndürüyor! Altın fiyatları yükselişe geçti