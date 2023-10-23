Madde bağımlısı evlat dehşeti! Boğarak öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.S. (29), evde babasını boğarak öldürdü.

Olay, Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kızkalesi Polis Merkezi’ne giden E.T., iş arkadaşı A.S.'nin Gaziantep’te bulunan eşinin kendisini arayıp kocasına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiklerini söylediğini belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine S.'nin evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada, A.S.'nin, ranzanın altında cesedi bulundu. İncelemede, S.’nin boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

MEMLEKETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kızkalesi’nde bir restoranda garson olarak çalışan S.'nin, oğlu E.S. ile aynı evde kaldığını belirledi. Cinayetin şüphelisi olarak kimlik bilgileri tüm illere bildirilen E.S., kaçtığı memleketi Gaziantep’te yakalandı. Uzun yıllardır uyuşturucu kullandığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirtilen S., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, babasını öldürdüğünü söyledi.

E.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA