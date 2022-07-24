Maganda kurşunu 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle evine giderken maganda kurşunuyla yaralanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

20 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi’nde bisikletiyle evine giden 12 yaşındaki Onur B.’nin kafasına nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde kalan B. yere yığıldı.

B., çevredekilerin haber vermesi ile ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuğun çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Onur B., 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayı büyük bir titizlikle inceleyen polis ekiplerinin olay saati o bölgede silah sıkan 3 kişiyi gözaltına aldığı ve olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

İHA