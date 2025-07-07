Makas attığını iddia ettiği kadın şoföre kabusu yaşattı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek, camına vurdu
Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, içinde kadınların bulunduğu otomobil, trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından takip edildi. Sürücü bir süre sonra trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek aracı durdurdu. Kadın sürücüye bağıran adam, aracın camına vurdu. Kadınların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
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