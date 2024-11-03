  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu

Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu

Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu
Güncelleme:

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle seferler durduruldu.

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı.

Olay nedeniyle seferler durdurulurken, Marmaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir."

Etiketler marmaray intihar girişimi sefer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var Minik Şirin'i öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Minik Şirin'i öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Kiralık kasada kaybolan altınların sırrı çözüldü Kiralık kasada kaybolan altınların sırrı çözüldü Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'da ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor İstanbul'da ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor Dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı Dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı Talihsiz adamın bedeni ikiye bölündü Talihsiz adamın bedeni ikiye bölündü Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti ''Altın yükselecek'' diyen dev banka 3 nedenini açıkladı ''Altın yükselecek'' diyen dev banka 3 nedenini açıkladı
''Hayır'' cevabı alınca genç kadını pastanede öldürdü ''Hayır'' cevabı alınca genç kadını pastanede öldürdü Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu Icardi, Wanda Nara'yı bu sefer affetmedi Icardi, Wanda Nara'yı bu sefer affetmedi 2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı 2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var 121 ilçeye kaymakam atandı: İstanbul'da 4 değişiklik 121 ilçeye kaymakam atandı: İstanbul'da 4 değişiklik Bir şehri zombiler bastı Bir şehri zombiler bastı İstanbul'da korkunç kaza: 1 polis şehit oldu İstanbul'da korkunç kaza: 1 polis şehit oldu Üniversiteli kızları taciz eden otobüs sapığı kıskıvrak yakalandı Üniversiteli kızları taciz eden otobüs sapığı kıskıvrak yakalandı