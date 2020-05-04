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  4. 04 Mayıs 2020 18:39

Marmaris'te yaban domuzları şehre indi

Marmaris'te aç kalan yaban domuzlarının şehir merkezine inerek yiyecek araması halk arasında büyük paniğe neden oldu.

Marmaris'te yaban domuzları şehre indi
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Marmaris'te son 1 ayda aç kalan yaban domuzlarının sürü halinde şehir merkezine inerek, yiyecek araması, yetkilileri harekete geçirdi.

Gelen şikayetleri değerlendiren yetkililer, yaban domuzlarının sık geçiş noktası olan 'oteller bölgesi' diye adlandırılan Siteler, Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alanlarda yerlerini tespit etti. Kurulan halk pazarlarında artan sebze ve meyveleri toplayan ekipler, ormanlık alana gitti.

5 noktaya yiyecekler bırakılarak, beklenmeye başlandı. Kısa sürede büyük bölümü yavrulardan oluşan yaban domuzu sürüsü gelerek, bırakılan yiyecekleri yedi. Ekipler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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