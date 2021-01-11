Mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kızını pazarlıyordu

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı! 17 yaşındaki kızını para karşılığında erkeklerle birlikte olması için kullanan baba, bu durumu öğrenen annenin saldırısına uğradı. Eşine bıçakla saldıran Kibariye G. olay sonrası kendisini de öldürmeye çalıştı.

Sabah'ın haberine göre İstanbul'da Kibariye G. (36) ile Zafer G. (43) çiftinin 14 yaşında oğlu, 17 yaşında kızı vardı. İddiaya göre; baba kızının para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.



Çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı.

Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı. Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.