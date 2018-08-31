Minibüste genç kadına küfür ve darp girişimi kamerada

Kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına bir yenisi eklendi. Ankara'da meydana gelen olay, mağdur kadın tarafından saniye saniye kameraya alındı.



Nazan Bozkurt isimli bir vatandaş, Facebook'ta, dolmuşta uğradığı saldırı ve tacizin görüntülerini paylaştı.

Video kaydında, Nazan Bozkurt'a ağza alınmayacak küfürler eden bir adamın genç kadının üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştığı görülüyor.

Nazan Bozkurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabında, "Cezasız kalan suç kadar suçluya cesaret veren bir şey yoktur" notuyla yaptığı açıklamada, olayın "Yer verme" tartışması nedeniyle başladığını belirtti.

Genç kadının iddiasına göre dolmuşta yaşanan gerilim şu şekilde gerçekleşti:

"Olay bir dolmuşta başıma geldi. Kulaklığımı takmış akşam açıklaması videosunu izliyordum. Biri bacağıma dokunarak beni dürttü. ''Allah allah, tanıdık biri mi'' diye kafamı kaldırdığımda tanımadığım birini gördüm. Bana bir şey söylüyordu. Kulaklığı çıkardım ''Kalk da şu kadına yer ver'' dedi.

''Anlamadım neden bana söylüyorsunuz, neden bacağıma dokunuyorsunuz'' dedim. ''Sen gençsin kalk'' dedi. ''Neden bana söylüyorsunuz, benden çok daha gençler var burda'' dedim.

"SEN KALKACAKSIN"

''Sana söylüyorum sen kalkacaksın'' deyince anladım ki sıkıntılı biri. Yanındaki kadın bana adamın normal olmadığını anlatan bir işaret yaptı. Adam bu arada ''Yaşlı kadına niye yer vermedin'' diye bağırmaya devam ediyordu. Ki yaşlı dediği de en fazla 45 yaşında bir kadındı. Ben de ''Kalkarım veya kalkmam, siz bana ne hakla dokunursunuz'' dedim ve hemen arkasından ''Dokundum da taciz mi ettim o*ospu'' diye küfürlere başladı bu adam.

Durup dinlenmeden küfrediyordu. Sakinliğimi koruyup kendisini videoya almaya başladım. Dolmuşun sürücüsüne de karakola çekmesini söyledim. Ancak şoför, ''Ben para kazanıyorum'' dedi ve adamın darp etmeye kadar varan sapkınlıklarına müdahale etmedi.

BİR BAŞKA KADIN PLAKASINI ALDI

Bu sapık adam, bana yumruk atacakken araya bir erkek yolcu girdi. Sonra bu sapık, yanındaki kadının zorlamasıyla dolmuştan kadınla birlikte indi.

Sağolsun dolmuştaki bir genç kadın, bana adamın indikten sonra taksiye bindiğini söyleyip taksinin plakasını verdi. Kendi de polisi aradı. Dolmuştaki iki üç yolcu dışındaki insanlar, adam bıçak çıkarır diye korkularından ses etmediler ve bunu kısmen anlayışla karşıladım ancak şoförün ''Ben para kazanıyorum'' diye bu vahşi adama müdahale etmemesi beni cidden şaşırttı. İndikten sonra da şikayet etmek üzere dolmuşun plakasını aldım.

Bu iğrenç küfürlerle dolu videoyu yayınladığım için hepinizden çok özür diliyorum ve affınıza sığınıyorum. Ancak bu videonun yayılması çok önemlidir. İlla ki bi gören bilen vardır bu sapığı.

Bu akşam dolmuşta yaşadığım olaydan çıkardığım sonuç şudur: Sokak ortasında onlarca insanın gözü önünde eski kocası ya da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak, kurşunlanarak katledilen kadınların katilleri birden fazla... Çok fazla!"