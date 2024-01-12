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Nazi kampı değil, burası bir okul! 6 yaşındaki çocuklara ''karanlık oda'' işkencesi

Nazi kampı değil, burası bir okul! 6 yaşındaki çocuklara ''karanlık oda'' işkencesi
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Antalya'da bir ilkokulda spor eğitmeni, sınıfta konuşan 6 yaşındaki çocukları karanlık odaya kapattığı iddiasıyla grevden alındı.

Skandal olay Antalya'da yaşandı. Konyaaltı ilçesindeki Siteler Mahallesi İlkokulu’na, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı başında, Halk Eğitim Merkezi tarafından spor eğitmeni olarak A.U. görevlendirildi. Okulda 1’inci sınıflara spor eğitimi veren A.U. hakkında veliler, konuşan çocukları ders boyunca spor salonundaki karanlık bir odaya kapattığı, bazılarını ise duvara döndürerek beklettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

SINIFIN SPOR DERSİ İPTAL EDİLDİ

Veliler, imzalayarak okul idaresine teslim ettiği şikayet dilekçesinde aynı zamanda, 6 yaşındaki çocukların olumsuz etkilenmesi nedeniyle eğitmenin değiştirilmesini talep etti. Sonrasında okul yönetimiyle görüşen veliler, hiçbir gerekçe gösterilmeden çocuklarının bulunduğu sınıfın aldığı spor dersinin iptal edildiğini öğrendi. Şikayet sonrası A.U., görevden alındı. 

DHA

Etiketler antalya okul karanlık oda ceza spor eğitmeni
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