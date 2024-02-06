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O kadın Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltında

O kadın Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltında
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İstanbul'da bir giyim firmasında mağazada şube müdürü olarak görev yapan bir kadın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

İddiaya göre ünlü bir giyim firmasının mağaza zincirindeki bir şubesinde müdür olan M.İ. isimli kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

4 Şubat'ta sosyal medya kullanıcısı kadının, devlet erkanlarına ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri belirlenen M.İ. evinde gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.İ., yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü imza vermek şartı ile adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İHA

Etiketler cumhurbaşkanına hakaret cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı gözaltı
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