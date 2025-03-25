  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Ölüm tehditleri alıyorum'' diye ağlayan öğretmeni ağlatan şüpheli suç makinesi çıktı

''Ölüm tehditleri alıyorum'' diye ağlayan öğretmeni ağlatan şüpheli suç makinesi çıktı

Güncelleme:

Mersin'de genç bir öğretmen, ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyadan video çekerek yardım istemişti. Şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı olduğu öğrenildi...

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmen olduğu öğrenilen A.S., eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti. Videoda yaşadıklarını anlatan genç öğretmen, ölmek istemediğini belirterek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyerek yardım istedi. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mersin ve Adana polisi harekete geçti. Ekiplerin çalışmasında eski sevgili M.O.'nun Adana'da olduğu belirlendi.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.O.'nun saklandığı adresi tespit etti. Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ndeki bir apart dairede kaldığı belirlenen şüpheli operasyonla yakalandı.

Mersin'de genç bir öğretmen, ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyadan video çekerek yardım istemişti. Şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı olduğu öğrenildi...

Yakalanan şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı bulunurken cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından da toplamda 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Mersin'de genç bir öğretmen, ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyadan video çekerek yardım istemişti. Şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı olduğu öğrenildi...

Genç öğretmen böyle yardım istemişti

Genç öğretmen A.S. videoda, "Belki bu size son videom mu bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben yıllardan beri M.O. ile uğraşıyorum sadece. Hatam, onun erkek arkadaşım olması, sevgilim olması. Ayrıldıktan sonra bana etmediğini bırakmadı. Aileme, çevreme, etrafımdaki herkese ulaştı. Yüzlerce şikayetim var, dava dosyalarım var, bitmek bilmiyor. Gizlilik kararı aldım, elektronik kelepçe kararı aldım, uzaklaştırma kararı aldım. Hepsini ihlal etti, hiçbirini yapmadı. Kelepçeyi kırdı. Dayanamıyorum artık. Aileme, arkadaşlarıma, çevreme, herkese ulaşıyor. Öğretmenlik yaptığım okuldaki arkadaşlarıma, öğrencilerime, öğrenci velilerine kadar herkesle muhatap oluyor. Ölmek istemiyorum. Onun beni öldürmesini istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarı çıktığımda yürüyebileyim istiyorum. Balkonda çamaşır seremiyorum, beni görür diye dışarı çıkamıyorum. Ne olursunuz, sesim olun. Dayanacak gücüm kalmadı. İçimdeki fırtınayı anlatamıyorum. Bir şeyler saklamaktan, bir şeyleri kendime anlatmaktan çok yoruldum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Adam cezaevinden firar edip elektronik kelepçeyi takamıyorlar. Sesleniyorum, lütfen sesim olun" diyerek gözyaşı dökmüştü.

İHA

Etiketler kadın öğretmen öğretmen genç kadın suç makinesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Mansur Yavaş resmen ilan etti: ''Bu benim son dönemim!'' Mansur Yavaş resmen ilan etti: ''Bu benim son dönemim!'' İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki AK Partili isimden Dilek İmamoğlu'na imalı iğrenç hakarette ''U'' dönüşü AK Partili isimden Dilek İmamoğlu'na imalı iğrenç hakarette ''U'' dönüşü Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti
Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi