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  4. Ormanda odun toplayanlara ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ormanda odun toplayanlara ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ormanda odun toplayanlara ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

Etiketler mardin nusaybin orman
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