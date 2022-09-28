Ormanda odun toplayanlara ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı.
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA
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