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Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp video çekti!

Bursa'da bir kişi, ağızlıksız ve tasmasız olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı. O esnada selfie çeken şahsın sokak köpeğini tekmelediği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir kişi, pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğinin yanına getirdi, ardından selfie çekip pitbullun sokak köpeğini saldırmasını bekledi. Saldırıyı telefona çekmeye devam etti. Bununla da yetinmeyen şahıs, sokak köpeğine tekme attı. Bu arada bir esnaf köpekleri ayırmaya çalıştı.

Bir yerden sopa bulan esnaf pitbull cinsi köpeğe vurmaya başladı ve sokak köpeğini kurtardı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sokak köpeği bölgeden uzaklaştı. Köpeğin akıbeti ise bilinmiyor. Pitbull cinsi köpeğin sahibine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Etiketler pitbull sokak köpeği selfie
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