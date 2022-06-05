Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak sığınmacı böyle kaçtı

Hem kaçak hem de yasal sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken Türkiye'ye kaçak yolla giren sığınmacıların görüntülerine bir yenisi daha ekldni.

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Başkanı Osman Ünsal’ın paylaştığı bir videoda polis çevirmesine yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmenin kaçıştıkları görülüyor. Kaçışan göçmenler yaralanmayı göze alarak kamyon kasasından aşağıya atlarken sağa sola kaçışıyor. Görüntülerde bir kişinin de göçmenlere kamyondan atlamaları için elindeki sopayla vurduğu görülüyor. Muğla'nın Yatağan ilçesinde Güvenlik güçleri kaçan göçmenleri yakalamak için harekete geçti.