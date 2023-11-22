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Polisin durdurduğu araçtan öyle bir şey çıktı ki...

Polisin durdurduğu araçtan öyle bir şey çıktı ki...
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta 25 adet dinamit ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kilimli İlçesi'nde önemli bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada toplam 25 adet dinamit ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kilimli ilçesinde bir aracı durdurdu. KOM ekiplerince araç içinde yapılan aramada 25 adet dinamit ele geçirildi. Araçta bulunan D.Y. ve K.Y. isimli şüpheliler hakkında "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Ele Geçirilmesi veya El Değiştirmesi" suçundan işlem yapıldı.

İHA

Etiketler dinamit polis trafik polisi arama otomobil
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