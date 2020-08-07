  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Ağustos 2020 21:50

Pompalı dehşeti! Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu

Çorum'un Bayat ilçesinde Hasan B., (30) boşanma aşamasında olduğu eşini kayınvalidesini ve kayınpederini pompalı tüfekle yaraladı.

Pompalı dehşeti! Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki mandıraya gelen Hasan B., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rukiye B. ile burada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya Rukiye B.'ın annesi Fatma ile babası Bekir Evecen, girmeye çalıştı. Bu sırada Hasan B. tüfekle Rukiye B., Fatma Evecen ve Bekir Evecen'e ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rukiye B. ve annesi Fatma Evecen'in durumlarının ağır olduğu bildirildi. 

 
Hasan Poyraz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cinayet , dehşet , boşanma davası , pompalı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM