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Pompalı tüfekle hastane baskınından aile dramı çıktı

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Kahramanmaraş'ta, pompalı tüfekle hastaneyi basan 45 yaşındaki kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten kadının, ''Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu.'' dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. Ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisine giren B.G., “Benim kalbimi durdurun” dedi. Silahlı kadını gören hastane personeli korku dolu dakikalar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Çantasında da bomba olduğunu söyleyen B.G., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

"OĞLUMUN EZİYETLERİNE DAYANAMADIM"

Polis merkezine götürülen B.G., ifadesinde amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi. Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan yıllardır eziyet gördüğünü belirten B.G., “Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hâkimliğe çıkarılan B.G., ‘Tehdit’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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DHA

Etiketler kahramanmaraş pompalı tüfek hastane baskını
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