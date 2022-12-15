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PTT şubesinin güvenlik görevlisi dehşet saçtı

PTT şubesinin güvenlik görevlisi dehşet saçtı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinin güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabancayla vurarak öldürdü.

Saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana gelen olayda; güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet K. (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., K.'ye tabanca ile ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
K. kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Mehmet K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler PTT polatlı silahlı kavga
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