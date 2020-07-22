  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Temmuz 2020 17:16

Rize'de iş makinesi alev aldı, operatör böyle isyan etti!

Rize'de iş makinesinin alev almasından sonra çevredekilerin yardım etmemesine isyan eden operatör, ‘’İnsanlar çok değişti. Yardımsever insan kalmadı. Burada makinanın yandığını gördükleri halde araçlarından bir yangın tüpü çıkarıp vermediler. Sağ olsun esnaf arkadaşlar kısa sürede yardımımıza yetişti. Büyümeden yangını söndürdük’’ dedi.

Rize'de iş makinesi alev aldı, operatör böyle isyan etti!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhuriyet Caddesi'nde, belediye ekiplerince yol yapım çalışması sırasında bir iş makinesinin motoru alev aldı. Paniğe kapılan operatör Yılmaz Kabil, araçları durdurarak yardım istedi ancak sürücüler durmadı. Operatörün yardımına koşan esnaf, yangın tüpü ile alev alan iş makinesini söndürdü. Operatörün panik anları kameraya yansıdı.

İş makinesi operatörü Yılmaz Kabil, ‘’İnsanlar çok değişti. Yardımsever insan kalmadı. Burada makinanın yandığını gördükleri halde araçlarından bir yangın tüpü çıkarıp vermediler. Sağ olsun esnaf arkadaşlar kısa sürede yardımımıza yetişti. Büyümeden yangını söndürdük’’ dedi.

Yangına müdahale eden esnaf Uğur Kaytaz ise, "Makinanın yandığını gördüm. Arabalar geçiyor burada kimse yardım etmedi. Hepsinde ufak da olsa yangın tüpü vardır. Kimse çıkarıp yangın tüpü vermedi. Ben de çıkardım tüpü verdim. Bu makinada 81 milyonun hakkı vardır. Allah göstermesin bir patlama olur bir şey olur. Büyümeden söndürdük" diye konuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
operatör , iş makinesi , TIR
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM