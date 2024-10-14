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Romanların sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü

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İstanbul Avcılar'da roman düğünü sonrası ortalık bir anda karıştı. Yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Avcılar Yeşilkent Mahalles Ahmet Arif Caddesi'nde roman düğünü sonrası taraflar kavga etti. Düğünün ardından çıkan kavgada ortalık bir anda karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, kavga anları kameraya yansıdı.

İHA

Etiketler romanlar roman düğünü sokak düğünü meydan savaşı kavga
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