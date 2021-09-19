Sahile işkenceye uğramış erkek cesedi vurdu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. Erkeğin el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı, üzerinde işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.

Sabah saatlerinde Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde, köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.

Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.