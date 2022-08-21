Sahte içki 2 can daha aldı

Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Kentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin şüpheli sağlık durumu nedeniyle soruşturma başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, 8 kişinin il dışından getirilen malzemeler ile hazırlanan sahte içkiden içtikleri tespit edildi. Bunun üzerine tedavi altında bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Hastanede tedaviye alınan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sının ise tedavisi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA