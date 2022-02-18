  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahte içki bir can daha aldı

Sahte içki bir can daha aldı

Sahte içki bir can daha aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K. (60), kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

AA

Etiketler sahte içki samsun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çakarlı araçla gezerken, polise yakalanan, ehliyetsiz gence anne dayağı!
Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları...
Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım''
5 anket firmasının sonuçları açıklandı; ''3 partiden bir partiye geçiş var''
İğrenç ayrıntılar ortaya çıktı! Kuran kursunda istismar, suça teşvik, dayak, işkence!
Sosyete ve spor camiasını sarsacak yasak aşk iddiası
Hande Fırat canlı yayında fena faka bastı!
Kış geri geldi! Kar ve yağmur bu illerimizi fena vuracak
Başkent Ankara'da 6,5 TL'lik acı kuyruk kamerada
Hakkari'de köylülerin karda ''kayak'' keyfi kamerada