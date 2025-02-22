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Sahte içki kabusu büyüyor: Ölü sayısı 65'e yükseldi

Sahte içki kabusu büyüyor: Ölü sayısı 65'e yükseldi
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 65'e yükseldi. 15 kişinin ise entübe edildiği öğrenildi.

Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerde acı haberler gelmeye devam ediyor.

Ankara'da sahte içki kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi. Hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 15 olduğu açıklandı.

 Yetkililer, sahte içkiye karşı denetimlerin artırıldığını ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu da öğrenildi.

Operasyonlar aralıksız sürüyor

Ankaramerkezli 7 ilde son 3 ayda sahte içki imalat ve satışına yönelik 56 operasyon düzenlendi, 155 şüpheli gözaltına alındı, 35'i tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada ekipler, Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul olmak üzere 7 ilde 56 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alınırken, 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

 

Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanı tek tek anlattıSahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanı tek tek anlattıHaber

 

DHA

Etiketler sahte içki ankara etil alkol metil alkol içki alkol
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