SON DAKİKA
OKULLAR AÇILACAK MI? KRİTİK BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Ağustos 2020 17:51

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Nadir Onat, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karşı taraftan olduğu öğrenilen 20 yaşındaki G.Ç. adlı genç de 112'i arayarak Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı yakınında olduğunu ve silahla vurulduğunu söyleyerek ambulans istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulduğu öğrenilen G.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ç.'nin olay yerinden kaçarak Kadıköy Parkı'na gittiği, buradan 112'yi aradığı öğrenildi.

 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
silah , samsun , silahlı çatışma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM