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Sarallar grubunun tetikçisi yakalandı

Sarallar grubunun tetikçisi yakalandı

Sarallar olarak bilinen suç örgütünün tetikçiliğini yapan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik yapılan deşifre çalışmaları kapsamında örgüt üyelerinden V.R.'nin tetikçiliğini yapan 'Musto' lakaplı M.G. olduğu tespit edildi. Organize polisi, şüpheli M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliye ait olduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. gözaltına alınırken şüphelinin evinden 1 tabanca ile 42 mermi ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler sarallar grubu tetikçi
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