Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu
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Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 39 hedefin vurulduğunu açıkladı.
Hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef vuruldu."
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