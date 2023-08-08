Sedat Peker'in danışmanından Süleyman Soylu'ya dava

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak tanınan ve geçen yıl Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Ahmet Emre Olur, kendisi hakkında 'Soysuz' ifadesini kullanan Süleyman Soylu'ya dava açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dava açtığını duyurdu.

Süleyman Soylu, Emre Olur'un yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" ifadesini kullanmıştı.

9 ay tutuklu kaldıktan sonra 28 Nisan 2023'te tahliye edilen Emre Olur sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"9 ay tek başıma Bolu F Tipi cezaevinde yattım. Bir gün olsun devletime kötü söz etmedim. Bugüne kadar hiçbir suç işlemediğim gibi utanılacak hiçbir şey yapmadım, doğru bildiğim yolda ilerlemeyi kendime görev bildim. Bu dünyaya bir kez daha gelebilmek mümkün olsaydı yine Kafkas ve Yugoslavya göçmeni müslüman Türk ailemin evladı olmak isterdim. Soyum ve aile fertlerimle onur duyuyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağımız bir gerçek ancak benim için önemli olan Allah’ın mahkemesinde hesaplaşmak. Ancak yine de değerli avukat arkadaşlarımdan yarın 3 kuruşluk tazminat davası açmalarını rica ettim."