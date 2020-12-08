Şehidin babası vergi borcundan tutuklandı!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 2016 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın babası 61 yaşındaki Mevlüt Kubat'ın ödenmemiş vergi borcu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.

Aziz şehidin emanetlerine yapılanların asla kabul edilemeyeceğini belirten Barut, "Bu vahim yanlıştan derhal dönülmeli, ne yapılması gerekiyorsa yapılıp aziz şehidimizin hatırasıyla yaşayan Mevlüt Kubat serbest bırakılmalıdır. Biz şehit ailemizin yanındayız" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terör örgütü PKK’nın 3 Ekim 2016'da Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde el yapımı patlayıcı kullandığı alçak saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın ailesi, şehidin yasını tutarken büyük bir şok yaşadı. 2007-2008 yıllarında çiçek satışı yapılan dükkan açan şehit babası Mevlüt Kubat, işleri istediği gibi gitmeyince bir süre sonra işyerini kapattı. İddiaya göre yaklaşık 18 bin lira civarındaki vergi borcunu ödemekte zorluk çeken Mevlüt Kubat hakkında Adana'da 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla dava açıldı. Hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmadığı ve avukatı da bulunmadığı ileri sürülen Mevlüt Kubat, 3 Aralık 2020 tarihinde evine gelen polislerce gözaltına alınıp adliyeye götürüldü. Hakkında tutuklama kararı çıktığı öğrenilen şehit babası, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

"HERKESİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Şehit babası Mevlüt Kubat'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine sert tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Aziz şehidin emanetlerine yönelik yapılan bu tutuklama kararı asla kabul edilebilecek bir şey değil. Ortada bir mahkeme kararı bulunduğu söylense de aziz şehidimizin yasıyla yüreği yanan, onun aziz hatıralarıyla yaşama tutunan babanın tutuklanması herkesi derinden yaralamıştır. Şehit yakınlarının bilgi almak için gittikleri adliyede görevli savcı tarafından azarlanmasını da sindiremiyoruz. Bu vahim yanlıştan derhal dönülmeli, ne yapılması gerekiyorsa yapılıp aziz şehidimizin hatırasıyla yaşayan Mevlüt Kubat'ın serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz şehit ailemizin yanındayız. Kahraman şehidimizin emanetlerine sonuna dek sahip çıkmak için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Devletin ve yetkililerin de yaşanan bu acı verici olay karşısında hassasiyet gösterip gerekli adımları atacağına inanmak istiyoruz."