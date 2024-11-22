Sınırda külçe altın operasyonu

Sıcaklığıyla ağız değil, fiyatıyla cep yakan kasesi 1.000 TL'lik çorbaya inceleme

Son ankette AK Parti ve MHP seçmeninden dikkat çeken karar

''Çiçekten para mı kazanacaksın'' dediler, 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu