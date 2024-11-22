Sınırda külçe altın operasyonu
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Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanyalı bir kişinin çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın yakalandı...
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yurtdışına çıkan bir otobüsü durdurdu.
Aramada otobüsteki yolculardan Romanya vatandaşı M.R.B’nin çantasında 2 kilo 43 gram altın ele geçirildi.
Polis şüpheliyi gözaltına aldı.
AA
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