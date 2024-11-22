  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sınırda külçe altın operasyonu

Sınırda külçe altın operasyonu

Sınırda külçe altın operasyonu
Güncelleme:

Edirne'den otobüsle yurt dışına çıkacak Romanyalı bir kişinin çantasında 2 kilo 43 gram külçe altın yakalandı...

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yurtdışına çıkan bir otobüsü durdurdu.

 Aramada otobüsteki yolculardan Romanya vatandaşı M.R.B’nin çantasında 2 kilo 43 gram altın ele geçirildi.

Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

AA

Etiketler edirne külçe altın Sınır operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıcaklığıyla ağız değil, fiyatıyla cep yakan kasesi 1.000 TL'lik çorbaya inceleme Sıcaklığıyla ağız değil, fiyatıyla cep yakan kasesi 1.000 TL'lik çorbaya inceleme Son ankette AK Parti ve MHP seçmeninden dikkat çeken karar Son ankette AK Parti ve MHP seçmeninden dikkat çeken karar ''Çiçekten para mı kazanacaksın'' dediler, 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu ''Çiçekten para mı kazanacaksın'' dediler, 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu Süper Lig'te yılın transfer bombası patladı! Süper Lig'te yılın transfer bombası patladı! Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı Milyonlarca vatandaşın borcunu silecek torba yasa Meclis'e geliyor Milyonlarca vatandaşın borcunu silecek torba yasa Meclis'e geliyor Park eden aracın sileceğini kaldırana hapis cezası! Park eden aracın sileceğini kaldırana hapis cezası! Depoları doldurun: Akaryakıta dev gibi bir zam geliyor! Depoları doldurun: Akaryakıta dev gibi bir zam geliyor! Meteoroloji, AFAD ve Valilik uyardı: Havalar 18 derece birden soğuyacak, kar geliyor! Meteoroloji, AFAD ve Valilik uyardı: Havalar 18 derece birden soğuyacak, kar geliyor! Çanakkale'de tarihi keşif: Hepsi kanalizasyon hattında bulundu Çanakkale'de tarihi keşif: Hepsi kanalizasyon hattında bulundu
''Erdoğan masaya yumruğunu vurdu, ''sus ulan'' dedi!'' ''Erdoğan masaya yumruğunu vurdu, ''sus ulan'' dedi!'' Konut kredisinde en düşük faizi veren banka değişti Konut kredisinde en düşük faizi veren banka değişti Türk üreticilerden altın fiyatları için 5 bin Dolarlık itiraf Türk üreticilerden altın fiyatları için 5 bin Dolarlık itiraf Saba Tümer verdiği kiloları geri alınca olay oldu Saba Tümer verdiği kiloları geri alınca olay oldu Yalnız yaşayan kadın vahşice öldürüldü Yalnız yaşayan kadın vahşice öldürüldü Narin cinayetini çözecek görüntüler ortaya çıktı Narin cinayetini çözecek görüntüler ortaya çıktı Saplantılı hayranı güzel şarkıcının kabusu oldu Saplantılı hayranı güzel şarkıcının kabusu oldu İkinci el araç ilanlarında işin rengi değişti: Uzun zaman sonra bir ilk İkinci el araç ilanlarında işin rengi değişti: Uzun zaman sonra bir ilk İstanbul'da saç baş yolduran yıkım: Meğer apartmanın duvarı yokmuş İstanbul'da saç baş yolduran yıkım: Meğer apartmanın duvarı yokmuş Meşhur markanın kıymalı böreğinden kıyma yerine bakın neler çıktı Meşhur markanın kıymalı böreğinden kıyma yerine bakın neler çıktı