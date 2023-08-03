Sinop'ta aranan 53 şahıs yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, ekiplerince geçen temmuz ayında 52 aranan şahıs yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 3 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu açıklandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 52 aranan şahıs yakalandı, 25 kişi tutuklandı, 9 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet mermi, 7 adet av tüfeği ile 40 adet fişek ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce ’güvenli sokaklar mutlu şehir’ sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi