Sinop'ta aranan 53 şahıs yakalandı
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, ekiplerince geçen temmuz ayında 52 aranan şahıs yakalandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 3 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu açıklandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 52 aranan şahıs yakalandı, 25 kişi tutuklandı, 9 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet mermi, 7 adet av tüfeği ile 40 adet fişek ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce ’güvenli sokaklar mutlu şehir’ sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi
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