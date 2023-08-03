  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sinop'ta aranan 53 şahıs yakalandı

Sinop'ta aranan 53 şahıs yakalandı

Sinop'ta aranan 53 şahıs yakalandı
Güncelleme:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, ekiplerince geçen temmuz ayında 52 aranan şahıs yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 3 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu açıklandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 52 aranan şahıs yakalandı, 25 kişi tutuklandı, 9 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet mermi, 7 adet av tüfeği ile 40 adet fişek ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce ’güvenli sokaklar mutlu şehir’ sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi

Etiketler sinop yakalanma operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YAŞ kararları açıklandı: İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
Hizmetçi kadın, iş insanının kızı çıktı; 1 milyar dolarlık servete ortak oldu
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi
Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü!
ENAG, Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin Ocak zammını açıkladı
Otomobilde sigara içmek isterken bu hale geldiler
Enflasyon sonrası Ağustos 2023 kira zam oranı belli oldu
Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!
Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada