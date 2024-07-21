Sinop'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sinop-Ayancık karayolunda seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

SOLLAMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI!

Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 55 ACN 898 plakalı otomobil, Ayancık ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Kazada, 55 ACN ... plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. ile 06 DNP ... plakalı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.