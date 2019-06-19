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  4. 19 Haziran 2019 23:20

Siverek'teki olayda yeni gelişme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki ailenin silahlı kavgasında 4 kişi ölüp, 5 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı.

Siverek'teki olayda yeni gelişme
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile  arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada iki  kişi daha tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavileri tamamlanan Bülent ve Serhat Ferman İzol'ün ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Zanlıların adliyeye getirilmeleri sırasında çevrede yoğun güvenlik  önlemi alındı.

Adliye binasına çıkan bütün yollar kapatılırken, özel harekat  polisleri çatılarda nöbet tuttu.

Siverek ilçesinde 5 gün önce aralarında husumet bulunan akraba iki  aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.  Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Cihan İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Mehmet Metin İzol tutuklanmıştı.

AA

şanlıurfa , siverek , silahlı çatışma
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