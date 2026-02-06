ŞOK market çalışanları iş bıraktı

  1. Anasayfa
OK Marketler zincirinin Trabzon'daki deposunda çalışan DGD-Sen üyesi işçiler artan iş yükü, düşük ücretler ve çalışma koşullarına karşı iş bırakma eylemi başlattı.

Trabzon’da ŞOK Marketler zincirine bağlı depoda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, artan iş yükü, düşük ücretler ve adaletsiz çalışma koşullarına karşı iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, talepleri karşılanana kadar 17.00’dan sonra mesaiye kalmayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarımız her geçen ay eriyor. Buna rağmen bizden daha fazla fedakârlık isteniyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz" denildi. İşçiler, eylemin keyfi değil zorunlu olduğunu vurgulayarak, üretimden gelen güçlerini kullanmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade etti.

