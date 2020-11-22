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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
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  4. 22 Kasım 2020 21:11

Sokağa çıkma yasağı sırasında sokak ortasında dehşet

Antalya’da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında iki kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, “Burada kimse yok mu? Komşular” diye bağırarak, yardım istedi.

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Türkiye genelinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, dün saat 20.00’den bugün saat 10.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi’nde dün akşam çekildiği belirtilen görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 2 kadınla sokak ortasında tartıştığı anlar yer aldı.

İKİ KADINA TOKAT ATTI

Yanlarındaki 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kimliği belirsiz kişi, sokak kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, yol ortasında 2 kadına tokat attı. Konuşmalarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlardan birinin “Ne yapıyorsun?” dediği duyuldu.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİLER

Kendilerini araca bindirmeye çalışan kişiden kurtulamayan kadınların “Burada kimse yok mu? Komşular” diye bağırarak, yardım istemeye çalıştığı anlar, görüntülere yansıdı.

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