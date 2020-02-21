Sokak ortasında tacize uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Halil P.'nin 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada müşteki S.K. isimli kadın " Olayın gerçekleştiği güzergahı kullanıyordum. Fakat artık o yolu kullanmıyorum. Şikayetçiyim" dedi. Sanık Halil P. ise suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil P. getirildi. S. K. isimli mağdur da 'müşteki' sıfatıyla salonda hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

Duruşmada, sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyleyen müşteki S. K., "Olayın gerçekleştiği güzergahı kullanıyordum. Fakat artık o yolu kullanmıyorum. Sanık birden bire arkamdan bana sarılmıştır. Bir bakıma kilitlemiş gibi beni kollarıyla sarmıştır. Daha sonra yüzümü çevirerek beni 3-4 defa öpmüştür. Sanıktan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." dedi.

"SANIK EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi S.K.'nın avukatı Neslihan Evci de söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Avukat Evci, "Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Duruşmada sanık Halil P. de savunma yaparak, müşteki S.K.'yı tanımadığını, kendisiyle bir husumetinin olmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"SANIK GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLMİŞTİR"

Sanığın ardından konuşan sanık avukatı Sertan Davdav ise, "Teşhis tutanağı usule aykırı hazırlanmıştır. Polisler şüpheliye benzer sanığı buldukları için sanık hakkında işlem yapmışlardır. Günah keçisi ilan edilmiştir. Biz keşif talep ediyoruz. Aynı şekilde yürümesi sağlansın, kamera kayıtları ile karşılaştırması yapılsın. Esas hakkında savunma yapmak için süre talep ediyoruz" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, mağdur S.K. ile avukatı Neslihan Evci'nin suçtan zarar görme ihtimaline ilişkin davaya katılma taleplerini kabul etti. Hakim, sanık avukatı Davdav'ın keşif talebini dosya içeriği, olayın oluş şekli ve katılanın beyanları nedeniyle reddetti. Mahkeme hakimi, sanık avukatının esas hakkında savunma yapmak için süre talebini kabul ederek, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanan olayda, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli Halil P. takip ettiği belirtildi. İddianameye göre, arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz ettiği kaydedildi. İddianamede, S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştuğu, şüphelinin ise, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçtığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



