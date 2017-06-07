Taciz iddiasıyla açığa alındı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü, üniversite öğrencisini taciz ettiği iddialarıyla ilgili öğretim görevlisi İ.K.'nın açığa alındığını belirtti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, hakkında taciz iddiaları bulunan öğretim görevlisiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Basında yer alan haberde belirtilen taciz olayında adı geçen öğretim elemanı açığa alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Mersin Üniversitesi'nde taciz rezaleti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi S.D. öğretim görevlisi hocası İ.K.nın dersini geçmek için cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve tacize uğradığını iddia etmişti. İki yıldır İ.K.nin verdiği dersi geçemediği için mezun olamayan S.D.’nın şikayeti üzerine önceden önlem alan Ahlak Polisi, İ.K.'yı, öğrencisiyle bir evde birlikte yakalamıştı. Taciz iddiasıyla mahkemeye çıkartılan İ.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, üniversite yönetimi idari soruşturma açmıştı.





Okulda yasak aşk ! Öğretmen açığa alındı