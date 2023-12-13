Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma

İstanbul Kadıköy'de trafik polisinin "kırmızı ışık ihlali" gerekçesiyle ceza yazdığı taksi şoförü polise "nereden gördün" diye sorunca polis ile taksi sürücüsü arasında bu ilginç diyaloglar yaşandı.

Kadıköy’de yapılan kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen ticari taksi sürücüsü, “Bu araç ticari araç kırmızı ışıkta geçer mi? Nereden gördün benim ışıktan geçtiğimi” dedi.

Kadıköy Bostancı Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen ticari taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Işık ihlali yapmadığını iddia eden taksi şoförü polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü, “Nereden gördün benim ışıktan geçtiğimi? Bana kamerada gösterin 'bak kardeşim geçmişsin' deyin. Kamera yok itiraz et diyorlar” dedi. Denetimler kapsamında 2 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden dolayı toplamda bin 902 lira ceza uygulandı.

“Kamerada görmek istiyorum, itiraz nasıl edeyim”

Ceza uygulanan taksi şoförü, “Kamerada görmek istiyorum, itiraz nasıl edeyim? Böyle şey olur mu? Yazık günah 951 lira ben 3 günde bunu alamıyorum. Geçmedim kardeşim ışıktan. Her ışıkta da durdum, bu araç ticari araç kırmızı ışıkta geçer mi? Nereden gördün benim ışıktan geçtiğimi? Bana kamerada gösterin bak kardeşim geçmişsin deyin. Kamera yok itiraz et diyorlar” şeklinde konuştu.

İHA