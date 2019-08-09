Tatilciler yollarda ! Bayram trafiği başladı...

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Tatil için yola çıkanlar, pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale’de de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinde de Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

GECE YOĞUNLUK ARTTI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili için otoyolu kullanan tatilciler, Bolu Dağı viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrederken, Zonguldak ve Bartın illerine gitmek isteyen sürücüler, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışında bulunan Mengen kavşağı kesiminde yoğunluğa sebebiyet veriyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MESAİ BİTTİ YOĞUNLUK BAŞLADI

Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı.

TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

KIRIKKALE’DE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

Ulaşımda 52 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale’de, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu yaşandı.

D-200 karayolunun (Ankara-Samsun) Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki noktada öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru arttı.

Kırıkkale yönünde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırırken, her 3 kilometrede bir bulunan ekipler, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Manisa'da trafikte bayram yoğunluğu

İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. İlçe merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda uzun araç kuyrukları görüldü.

Bu arada E-96 kara yolunda yaşanan yoğunluk da şehir içi trafiğini olumsuz etkiledi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için çalışırken sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor.

Öte yandan İzmir-Ankara güzergahındaki Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis ve jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda da "Buhar" isimli jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Trafik denetiminde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.

Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin, Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında, araçlardaki çocuk yolculara broşür dağıtıldı, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.