  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tatilcilerin uğrak noktasında denize girmek yasaklandı

Tatilcilerin uğrak noktasında denize girmek yasaklandı

Tatilcilerin uğrak noktasında denize girmek yasaklandı
Güncelleme:

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Hava ve deniz şartlarının tehlikeli hale gelmesi üzerine tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Yaz sıcağına devam... Rüzgar etkili olsa da sıcaklar bunaltmaya devam edecekYaz sıcağına devam... Rüzgar etkili olsa da sıcaklar bunaltmaya devam edecekYaşam

 

İHA

Etiketler Kocaeli sakarya kandıra plaj deniz tatil denize girmek yasaklandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmam Hatip Müdürü: ''“Şort giyene de, başını örtmeyene de karışırız'' İmam Hatip Müdürü: ''“Şort giyene de, başını örtmeyene de karışırız'' Furkan Bölükbaşı'nın +18 internet geçmişi olay oldu, açıklama geldi Furkan Bölükbaşı'nın +18 internet geçmişi olay oldu, açıklama geldi İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu Benzine yeniden zam geliyor Benzine yeniden zam geliyor Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun yıl başındaki zamsız zammı hesaplandı Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun yıl başındaki zamsız zammı hesaplandı İstanbul'dan kaçış belgelendi: İşte İstanbul'u terk eden kişi sayısı İstanbul'dan kaçış belgelendi: İşte İstanbul'u terk eden kişi sayısı MasterChef'te gergin gecede eleme adayları belli oldu.. Bu tartışma geceye damgasını vurdu MasterChef'te gergin gecede eleme adayları belli oldu.. Bu tartışma geceye damgasını vurdu Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar'' Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar'' 12 denizci ölmüştü... Kafkametler'in batığından onlarca kemik parçası çıktı 12 denizci ölmüştü... Kafkametler'in batığından onlarca kemik parçası çıktı Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak
Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; ifadesi ortaya çıktı Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; ifadesi ortaya çıktı AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran ''siyasi kimlik'' teklifi AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran ''siyasi kimlik'' teklifi Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Dolar/TL için kritik çağrı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Dolar/TL için kritik çağrı Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu