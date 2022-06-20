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Tekirdağ'da at eti alarmı: Ormanda bulunan kemikler polisi harekete geçirdi

Tekirdağ'da at eti alarmı: Ormanda bulunan kemikler polisi harekete geçirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda kesilmiş 2 atın kemikleri bulundu. Etlerin satılmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçların arasında başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış iki at iskeleti fark etmeleri üzerine hemen telefonlarına sarıldı. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri; atın kesilen başını, iskeletinin olduğu yerden 20 metre uzaklıktaki bir ağacın yanında buldu.

Etlerin satıldığı şüphesiyle geniş çaplı araştırma başlatıldı
Atları kesip parçalara ayıran kişileri belirlemek için bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı. Ayrıca bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Öte yandan, daha önce de bölgede kesilen atlara ait kemik parçalarına rastlandı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler tekirdağ çerkezköy kesik baş
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