Tekirdağ'da dehşet! ''Benimle ölüme var mısın'' deyip Aşıklar Tepesi'nden atladılar

Tekirdağ'daki Aşıklar Tepesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Doğum günü kutlaması sonrasında Aşıklar Tepesi'ne giden 2 sevgili el ele ölüme atladı. 41 yaşındaki kişinin kendisinden 6 yaş küçük sevgilisinin kolundan tutup "benimle ölüme var mısın" deyip hem kendisini hem de genç kadını uçurumdan attığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezöy ilçesinde Aşıklar Tepesi adlı uçurum kenarında korkunç bir olay meydana geldi. Güzellik salonu sahibi M.D. ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı S.Ç., dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde bir restoranda düzenlenen arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen M.D. ile S.Ç., daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti. Her detayı kan donduran olay ise bundan sonra yaşandı.

İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan M.D. ile S.Ç. arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.Ç., "Benimle ölüme var mısın?" dediği M.D., tepki gösterdi.

Bunun üzerine S.Ç., M.D.'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen M.D. ile S.Ç., olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.D. ile S.Ç.'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, M.D. ve S.Ç.'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

DHA