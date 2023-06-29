Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var
İstanbul Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaza saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Habibler yönünde giden bir yolcu otobüsü ters istikamete geçerek araçlara çarptı. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönü trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken ambulanslar sevk edildi.
DHA
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