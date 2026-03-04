Trafik çevirmesinde ilginç anlar: Kendisini uyanık sanan sürücü bir de polise ders vermeye kalkıştı

  1. Anasayfa
Burdur’da gece yarısı gerçekleşen trafik uygulamasında, uyanıklık yapmaya çalışan genç sürücü polisin dikkatinden kaçamadı. Uygulama noktasını görünce direksiyon başına ehliyetli arkadaşını geçirmeye çalışan sürücü hem suçunu itiraf etti hem de "Kamera kaydınız yoksa ceza kesemezsiniz" diyerek polise ders vermeye kalktı.

Burdur-Isparta kara yolunda gece saatlerinde kurulan uygulama noktası, film sahnelerini aratmayan bir "direksiyon değişimi" mücadelesine sahne oldu. Hafif ticari aracıyla seyir halindeyken polis ışıklarını gören O.G. (25), ehliyeti olmadığı için aracın koltuğunu yanındaki arkadaşına devretmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin keskin gözleri bu manevrayı anında fark etti.

Durdurulan araçtan indirilen O.G., yanındaki ehliyetli arkadaşının yorgun olduğunu, bu yüzden aracı kendisinin sürdüğünü itiraf etti. Buraya kadar her şey normal görünse de, genç sürücü bir anda "hukukçu" kesilerek polis ekiplerine direndi. O.G., "Evet ben sürüyordum ama kamera kaydınız yok, bana ceza kesemezsiniz" diyerek ekiplerin ceza yazmasına engel olmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada, O.G.'nin ehliyetine son 5 yıl içerisinde tam 3 kez alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. "Kamera kaydı" ısrarı sonuç vermeyen gence; ehliyetsiz ve alkol kısıtlaması ihlali nedeniyle 200 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Hazırlanan tutanağı eline alan O.G., rakamı görünce adeta dili tutuldu. 200 bin liralık cezayı inceleyen ancak şoku atlatamayan sürücü, tutanağı imzalamayı reddederek olay yerinden uzaklaştı.

